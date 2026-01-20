Choque frontal en la ruta nacional 3: un hombre murió y dos personas resultaron heridas

Un grave siniestro vial se produjo durante la madrugada de este lunes en la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del kilómetro 295, en jurisdicción del partido de Azul. El impacto dejó como saldo una persona fallecida y otras dos que debieron recibir atención médica.

De acuerdo con información oficial, el hecho ocurrió cuando colisionaron de frente un camión Mercedes Benz 1114, dominio STB002, que circulaba con un acoplado marca Helvética (dominio WIT080), conducido por Yonathan Oscar Flamengo, de 29 años y domiciliado en Azul, y un automóvil Volkswagen Senda, patente XJH498.

Como consecuencia del violento choque, murió en el lugar el conductor del automóvil, Dante Alfredo Arista, de 60 años, también con domicilio en Azul. En el mismo vehículo viajaba Rubén Parra, quien fue trasladado al Hospital Municipal y se encuentra fuera de peligro.

El conductor del camión, en tanto, fue derivado al centro de salud local para su correspondiente evaluación médica.

Según los primeros datos recabados, el siniestro se produjo en un sector de curva. Policía Científica trabajó en el lugar para establecer las causas del hecho.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 13, conducida por el fiscal Adrián Peiretti, bajo la carátula de “homicidio culposo”.

En el lugar intervinieron efectivos de Vial Azul, Bomberos Voluntarios y personal de Corredores Viales. La ruta permaneció totalmente cortada durante varias horas y posteriormente fue habilitada al tránsito.