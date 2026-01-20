Eddie Celi Flores de Devitto (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 19 de enero de 2026, a los 88 años de edad. Su esposo Alfredo Antonio Devitto; su hijo Gerónimo; su hija política Evelyn Scheftsik; su hermana Zulma Flores; su sobrina Graciela Cáceres; sus amigas Marta, Manuela y Cristina; y demás deudos participan su fallecimiento. El velatorio se realiza en España 2942, Departamento “C”. Responso en Capilla Ardiente. La inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz, el martes 20 de enero de 2026 a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Luján. Nacida en La Paz, provincia de Entre Ríos. Jubilada.