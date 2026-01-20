Juan Carlos Sterki (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 20 de enero de 2026, a los 72 años de edad. Su hijo Samuel; sus hermanos; sus hermanas políticas; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. No se realiza velatorio. Sin responso. La inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz, el martes 20 de enero de 2026 a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Provincial. Nacido en Olavarría. Jubilado, ajedrecista.