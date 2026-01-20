5 Mejores Computadores en Chile para Jugar por Menos de 800 000 CLP

La forma en la que disfrutamos del entretenimiento ha cambiado drásticamente. Uno de los sectores que más ha evolucionado es el de el juego en línea, especialmente el casino online en vivo.

Esta experiencia traslada la emoción de Las Vegas o el casino local directamente a tu pantalla. Sin embargo, para que puedas jugar de forma fluida, inmersiva y, sobre todo, justa, no basta con cualquier computador. Necesitas calidad para disfrutar del casino vivo VIP.

Si estás buscando una máquina potente para jugar en línea y cuentas con un presupuesto de hasta $800.000 CLP, hoy es el momento ideal para decidirte.

A continuación, exploramos por qué la tecnología es tu mejor aliada en las apuestas digitales y cuáles son los 5 mejores equipos disponibles en el mercado chileno.

ASUS TUF Gaming F16

Este equipo fue pensado por y para el juego. Con una tarjeta NVIDIA RTX 3050 de 6GB, ofrece una pantalla más alta que el promedio, ideal para seguir el chat del casino y la mesa de apuestas al mismo tiempo sin perderse un segundo de acción.

Su procesador gráfico permite que puedas jugar sin que tu equipo se ponga lento o se recaliente, estas son las especificaciones técnicas del equipo que podría ser el ideal para ti, esta computadora tiene un precio aproximado de $749.990 – $799.990 CLP en cadenas de tiendas para inicios del 2026.

Especificaciones clave: * GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 (6GB).

Procesador: Intel Core i5-13420H o Core 5 120H.

Intel Core i5-13420H o Core 5 120H. RAM/SSD: 16GB RAM / 512GB SSD.

16GB RAM / 512GB SSD. Pantalla: 16″ FHD+ (1920×1200) a 144Hz.

Por qué elegirlo: Su pantalla es ligeramente más alta que la tradicional, ideal para productividad, y tiene una excelente refrigeración.

HP Victus 15

Este computador es la apuesta por la sobriedad y el equilibrio. No necesita luces estridentes para demostrar su potencia. Su procesador Intel Core i5 trabaja en armonía con su memoria gráfica para asegurar que las transmisiones en vivo se mantengan estables. Es el equipo perfecto para quienes prefieren la elegancia de una apuesta bien calculada, también sirve bien para observar el marcador en vivo en apuestas deportivas y con un precio aproximado de 779.000 CLP, se encuentra perfectamente en el presupuesto.

Aquí hay un resumen rápido de por qué elegirlo:

Especificaciones clave:

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 (6GB).

NVIDIA GeForce RTX 3050 (6GB). Procesador: Intel Core i5-12450H.

Intel Core i5-12450H. RAM/SSD: 16GB RAM / 512GB SSD.

16GB RAM / 512GB SSD. Pantalla: 15.6″ FHD a 144Hz.

Por qué elegirlo: Este equipo es equilibrado y suele tener las mejores ofertas de financiamiento con tarjetas bancarias de grandes tiendas.

Lenovo LOQ (15″ Intel/AMD)

La serie LOQ es la nueva apuesta de Lenovo para el segmento de computadoras iniciales para jugar, heredando la calidad de las famosas «Legion», tiene un precio aproximado de 770.000 CLP y puede llegar a costar un poco por debajo de 800.000 dependiendo de dónde la consigas.

Especificaciones clave: 
* GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 (6GB). 
* Procesador: Intel Core i5-12450HX o Ryzen 5 7235HS. 
* RAM/SSD: 12GB o 16GB RAM / 512GB SSD. 
* Pantalla: 15.6″ FHD IPS con G-Sync.

Por qué elegirlo: El teclado es superior a la mayoría en este rango de precio y su puerto de carga trasero ayuda a mantener el escritorio limpio de cables.

Además, al jugar puedes disfrutar de la pantalla sin preocuparte por el ruido visual y chatear en en vivo en las salas de juego con un teclado más cómodo.

Acer Nitro V15

A veces, la apuesta más audaz es lograr lo máximo con lo mínimo. Este equipo es frecuentemente el más accesible del mercado, permitiendo que cualquiera persona pueda saltar a la acción jugando sin problemas. Es ligero, rápido y su tarjeta de video dedicada te garantiza que el streaming no se congelará en el momento crucial.

Este equipo es similar al clásico Nitro 5, pero más delgado y moderno. Su precio aproximado de $699.990 – $749.990 CLP la hacen una opción más económica que funciona perfecto para el propósito.

Especificaciones clave:

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2050 o 3050 (4GB/6GB).

NVIDIA GeForce RTX 2050 o 3050 (4GB/6GB). Procesador: Intel Core i5-13420H.

Intel Core i5-13420H. RAM/SSD: 8GB o 16GB RAM / 512GB SSD.

8GB o 16GB RAM / 512GB SSD. Pantalla: 15.6″ FHD a 144Hz.

Por qué elegirlo: Es la opción más económica de la lista. Si encuentras la versión con RTX 2050, suele bajar incluso de los $650.000 CLP.

ASUS TUF Gaming A15 (Versión Ryzen 7)

Si priorizas el procesamiento multitarea (streaming o renderizado), esta versión con procesador AMD es imbatible.

Incluso puedes tener dos salas de juego abiertas al mismo tiempo o hacer apuestas deportivas mientras miras el partido en otra pestaña, el procesador de este computador que se vende aproximadamente por $789.990 CLP, la hacen ideal para disfrutar en línea, además sirve para ser tu computador de a diario.

Especificaciones clave:

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 (4GB).

NVIDIA GeForce RTX 3050 (4GB). Procesador: AMD Ryzen 7 7435HS o 7735HS.

AMD Ryzen 7 7435HS o 7735HS. RAM/SSD: 16GB RAM / 512GB SSD.

16GB RAM / 512GB SSD. Pantalla: 15.6″ FHD a 144Hz.

Por qué elegirlo: El Ryzen 7 ofrece más núcleos que los i5 de la competencia, lo que ayuda mucho en tareas pesadas fuera de los juegos.

Aquí te dejamos un pequeño cuadro comparativo de resumen, recuerda jugar con moderación y divertirte:

Modelo GPU Procesador Destacado Asus TUF F16 RTX 3050 6GB Intel Core 5 Pantalla 16:10 y robustez HP Victus 15 RTX 3050 6GB i5-12450H Diseño sobrio y elegante Lenovo LOQ RTX 3050 6GB i5-12450HX Mejor teclado y ergonomía Acer Nitro V15 RTX 2050/3050 i5-13420H El mejor precio Asus TUF A15 RTX 3050 4GB Ryzen 7 CPU potente

