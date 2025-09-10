Video: Dos jóvenes heridos tras un choque entre moto y camioneta en San Vicente

En la tarde de este miércoles, un siniestro vial ocurrido en el barrio San Vicente dejó como saldo dos jóvenes heridos, quienes debieron ser trasladados al Hospital Municipal de Olavarría.

El hecho se registró en la intersección de las calles Azopardo y España, donde una motocicleta marca SMASH de 110 centímetros cúbicos en la que circulaban dos ocupantes colisionó con una camioneta Volkswagen Amarok.

A raíz del impacto, ambos jóvenes sufrieron golpes y heridas de diversa consideración, por lo que fueron asistidos en el lugar y luego trasladados en una ambulancia del Servicio de Salud Pública al nosocomio local. Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales respecto a la gravedad de las lesiones.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas Olavarría (CPO), que interrumpió parcialmente el tránsito para garantizar la asistencia médica y realizar las pericias correspondientes.