Falleció anoche un ciclista que fue embestido por un auto el jueves

Un accidente de tránsito con desenlace trágico, se registró en la ciudad de Olavarría el pasado 11 de septiembre, cuando un hombre de 54 años fue trasladado con lesiones de carácter grave al Hospital Municipal y perdió la vida anoche tras ser embestido por un vehículo mientras circulaba en bicicleta.

La víctima fue identificada como Sandro Héctor Vidal, un empleado de 54 años según, la información proporcionada por fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Amparo Castro y Giovanelli.

El vehículo involucrado es un automóvil Ford Focus de color gris, que era conducido por Carlos Aníbal Alonso, de 56 años. Por causas que aún se investigan, el auto colisionó con la bicicleta playera de color rosa en la que se movilizaba Vidal.

La causa, caratulada como “Lesiones Culposas”, se encuentra bajo la órbita de la UFI N°10, a cargo de la Dra. Viceconte. La Policía Científica se encargó de incautar ambos vehículos para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias exactas del fatal accidente.