Golpe al abigeato en Olavarría: secuestran carne de faena clandestina

Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) llevó a cabo allanamientos en el Barrio Facundo Quiroga, en el marco de una investigación por robos de ganado.

El Comando de Prevención Rural (CPR) de Olavarría informó sobre una serie de procedimientos llevados a cabo este martes 23 de septiembre de 2025 en el Barrio Facundo Quiroga, relacionados con la investigación de recientes casos de abigeato (robo de ganado) ocurridos en la jurisdicción.

Las tareas de campo, investigación y recepción de testimonios realizadas por el personal del CPR permitieron a las autoridades judiciales librar órdenes de allanamiento en distintos domicilios del mencionado barrio.

Durante los operativos, los efectivos lograron el secuestro de varios elementos vinculados a la actividad ilícita, entre ellos una bicicleta tipo playera, varios cuchillos y distintos cortes cárnicos.

Hallazgo de 30 Kilos de Carne

El procedimiento más relevante se produjo cuando, con el consentimiento de los moradores, se inspeccionaron domicilios particulares. En el interior de una heladera y un freezer, la policía constató la existencia de aproximadamente 30 kilogramos de cortes vacunos, distribuidos en unas 20 bolsas.

Según el informe del CPR, estos cortes presentaban factores que indicarían ser de faena clandestina, lo que refuerza la sospecha de su origen en el delito de abigeato.

Las actuaciones correspondientes fueron labradas y remitidas a la Unidad Funcional de Instrucción (U.F.I.) N° 11, a cargo del Dr. Adrián Peiretti, del Departamento Judicial de Azul, quien interviene en la causa. Se espera ahora el resultado de las pericias sobre los elementos secuestrados, especialmente la carne, para la prosecución de la investigación y determinar las responsabilidades penales.