Vandalismo y robo en Escuela Rural N° 29: Forzaron puertas y robaron una heladera

El hecho ocurrió en el establecimiento que también alberga al JIRIMM N° 05. Los delincuentes forzaron rejas, rompieron candados y se llevaron mercadería y un electrodoméstico.

La comunidad educativa de la zona rural se vio afectada por un episodio de robo y vandalismo que tuvo lugar en la Escuela Primaria N° 29, donde también funciona el Jardín de Infantes Rural de Matrícula Mínima (JIRIMM) N° 05, que opera en el turno tarde de 12:30 a 17:30 horas.

Según la denuncia radicada por la directora de la escuela, al llegar al establecimiento, constató que autores ignorados habían ingresado al predio tras forzar las rejas de ventanas y puertas y romper candados.

El Botín: Heladera y Mercadería

Una vez dentro, los delincuentes provocaron un gran desorden. La directora precisó que se llevaron una heladera de color blanco con freezer superior.

Además del electrodoméstico, los intrusos sustrajeron toda la mercadería que había en la cocina, incluyendo galletitas y leche. También intentaron llevarse un termo, cuyas conexiones fueron encontradas forzadas y dañadas.

Destrozos y Netbooks Revueltas

El vandalismo no solo se centró en el robo de bienes, sino también en destrozos dentro de la institución. Las autoridades encontraron todo revuelto en el lugar y reportaron que las lámparas de la entrada fueron dañadas.

Respecto al equipamiento tecnológico, se encontraron varias netbooks (provistas por el gobierno y de color blanco) sueltas y fuera del carro donde se guardaban, lo que indica que fueron manipuladas. Si bien la directora no pudo precisar si había faltantes de netbooks al momento de la denuncia, el hecho generó preocupación.

En el lugar, que se encuentra en un sector con pocos vecinos y un paso hacia la localidad de Hinojo, trabajaron la directora del JIRIMM N° 05, Verónica Rizzi, y la inspectora Verónica Trappani, asistiendo a la directora de la Escuela N° 29 en las actuaciones. La institución no contaba con seguro ni alarma.

Se iniciaron las actuaciones correspondientes para dar con los responsables del hecho.