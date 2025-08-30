Grooming: La jueza olavarriense Fabiana San Román ordenó un allanamiento en la Unidad Penal de Urdampilleta

En el marco de una investigación judicial, personal de la SUB DDI Bolívar llevó adelante un allanamiento en una celda de la Unidad Penal N°17 de Urdampilleta, donde se secuestraron elementos vinculados a un caso de grooming.

La medida se realizó el pasado 27 de agosto por orden del Juzgado de Garantías N°1 de Olavarría, en el marco de una causa instruida por la UFI N°22 de Azul, con la colaboración del Gabinete de Medios Tecnológicos de la DDI Azul y el apoyo del Grupo Especial de la unidad carcelaria.

El delito, tipificado en el Código Penal como «captación por medios tecnológicos de menores de edad con fines sexuales», fue detectado por la agencia norteamericana N.C.M.E.C. (National Center for Missing & Exploited Children), organismo que a través de algoritmos especializados identifica ilícitos de este tipo en redes sociales y plataformas digitales. La alerta fue comunicada a las autoridades judiciales argentinas a través de Cancillería.

Durante la requisa se incautó un teléfono celular y dos tarjetas SIM, que se encontraban en poder de Agustín Ernesto Sotelo Ríos, actualmente detenido en la Unidad 17 por el delito de portación ilegal de arma de guerra, a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Avellaneda-Lanús. A partir de este procedimiento, el interno deberá enfrentar además un nuevo proceso judicial en su contra.