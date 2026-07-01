La Policía Federal Argentina allanó tres domicilios vinculados a la comercialización de estupefacientes en Olavarría

La Policía Federal Argentina, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, ejecutó tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Olavarría en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. El procedimiento estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal Olavarría.

La pesquisa se inició en abril del corriente año a partir de tareas investigativas y de campo que permitieron determinar que varios domicilios particulares eran utilizados para la venta y fraccionamiento de drogas. A través de análisis criminal y vigilancias encubiertas, los efectivos reunieron información vinculada a maniobras ilícitas desarrolladas en diferentes puntos de la ciudad.

Con el sustento probatorio reunido, el Juzgado de Garantías N° 2 de Olavarría dispuso los allanamientos, ordenados con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 19.

Durante los procedimientos, se logró el secuestro de cogollos de marihuana valuados en más de tres millones de pesos, teléfonos celulares, recortes de nylon, bandas elásticas utilizadas para fraccionar la sustancia, un revólver calibre .22 y municiones sin la documentación correspondiente.

Dos personas mayores de edad resultaron imputadas por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 sobre estupefacientes, en tanto que una de ellas también fue imputada por tenencia ilegal de arma en virtud del hallazgo.