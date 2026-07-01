Finalizó el Mes Belgraniano en Olavarría

Con la culminación de las actividades desarrolladas durante junio, quedó oficialmente cerrado el Mes Belgraniano 2026 en la ciudad de Olavarría. El ciclo incluyó propuestas culturales, educativas y conmemorativas destinadas a recordar el legado de Manuel Belgrano.

A lo largo del mes se llevaron adelante conferencias, actos conmemorativos, presentaciones y encuentros educativos que contaron con la participación de vecinos, docentes, estudiantes e instituciones.

Desde la Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría expresaron su agradecimiento a las instituciones, autoridades municipales y educativas, expositores, medios de comunicación y colaboradores que hicieron posible el desarrollo de esta edición.

Los integrantes de la entidad señalaron que el éxito de esta edición reafirma la importancia de sostener espacios de encuentro que promuevan el conocimiento de la historia y fortalezcan la identidad nacional, al tiempo que renovaron el compromiso de seguir trabajando en la difusión del pensamiento y la obra de Manuel Belgrano.