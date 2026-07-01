RP N° 51: Un joven lapridense murió tras un gravísimo hecho de tránsito

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El hecho de tránsito ocurrió minutos antes de las 23:00 a la altura del kilómetro 529, en el tramo comprendido entre la ex hostería de Aller y el establecimiento rural Silmarsan.

Por causas que se investigan, un camión cargado con arena que circulaba en sentido sur, conducido por un hombre oriundo de Brandsen, colisionó con un Volkswagen Voyage en el que viajaba el joven lapridense en dirección hacia Olavarría.

El conductor del automóvil falleció en el lugar. Por su parte, el chofer del camión sufrió lesiones de consideración y fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal Pedro S. Sancholuz de Laprida.

En el lugar trabajó el personal del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Laprida con las unidades 10 y 11, coordinados por el comandante mayor Cristian Mendía. También intervino personal del Destacamento de Policía de Seguridad Vial La Madrid, el Destacamento San Jorge y dos ambulancias del sistema de salud de Laprida.

La Ruta Provincial 51 permaneció totalmente cortada durante algunas horas para permitir las tareas de peritaje de la Policía Científica. El tránsito se restableció tras la remoción de los vehículos.

La instrucción de la causa quedó a cargo del Destacamento de Policía de Seguridad Vial La Madrid, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Laprida.