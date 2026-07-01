Choque fatal en el cruce de las rutas 5 y 226: un camión de Hinojo involucrado

Un siniestro vial ocurrió este martes por la noche sobre la Ruta Provincial 226, en la bajada del puente del cruce con la Ruta Nacional 5, en dirección a Bolívar. El conductor de una camioneta Volkswagen Amarok falleció como consecuencia del impacto.

El hecho se produjo alrededor de las 20:00 horas en jurisdicción de Pehuajó. Por causas que se investigan, colisionaron de forma frontal una camioneta Volkswagen Amarok y un camión Mercedes-Benz.

En el lugar trabajaron una dotación de Bomberos Voluntarios de Pehuajó, ambulancias, efectivos de Policía de Seguridad Vial y personal de la Policía Comunal.

El conductor de la camioneta, domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedó atrapado en el habitáculo del vehículo. Los bomberos realizaron tareas de rescate y posteriormente se constató el fallecimiento del hombre.

El camión involucrado es un Mercedes-Benz con origen en la localidad de Hinojo, partido de Olavarría. Las autoridades no informaron el estado de salud de su conductor.

El tránsito vehicular registró demoras en el sector debido al operativo de rescate y a las pericias correspondientes para determinar las causas del hecho de tránsito.