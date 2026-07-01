Rubén Alberto Rakoczi «Rubino» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 30 de junio de 2026 a los 81 años de edad. Su esposa Alicia Arouxet; sus hijos: Nelson y Julián Rakoczi; su hija política María Rosana Jouanny; sus nietos: Ana Sol, Trinidad, Sebastián, Sofía Rakoczi y demás deudos participan su fallecimiento. El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «D», el miércoles 1 de julio de 07:00 a 14:30 horas. El responso se oficiará en la capilla ardiente y sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el miércoles 1 de julio a las 14:30 horas. Vecino del barrio Roca Merlo, nacido en Sierras Bayas y jubilado de Cemento San Martín. Servicio adherido a Coopelectric.