La Suprema Corte dejó firme la condena a un olavarriense por abuso sexual agravado y tenencia de arma de fuego

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa de un olavarriense condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado y tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización.

La resolución confirmó la decisión previa del Tribunal de Casación Penal, que había rechazado un recurso extraordinario contra la sentencia dictada en diciembre de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 del Departamento Judicial de Azul.

De esta manera, quedó firme la condena a nueve años de prisión, además de una multa y las accesorias legales correspondientes. La sentencia había sido dictada en el marco de un juicio abreviado.

Según surge del fallo, la Suprema Corte consideró que la presentación realizada por la defensa no cumplió con los requisitos procesales exigidos para su tratamiento. Entre otros aspectos, advirtió que no fueron acompañadas determinadas constancias indispensables para verificar la admisibilidad y la presentación en término del recurso.

Además, los ministros señalaron que tampoco se individualizaron correctamente algunas piezas procesales requeridas por la reglamentación vigente para las quejas electrónicas.

Por esos motivos, el máximo tribunal bonaerense resolvió desestimar la queja por inadmisible y declarar inoficiosa la actuación profesional desarrollada en esa instancia a los fines regulatorios.