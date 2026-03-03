Un camión volcó en la ruta 65 y el tránsito estuvo interrumpido

Imagenes enviadas por seguidores de En línea Noticias

Un siniestro vial se produjo durante la madrugada de este martes en la ruta provincial 65, en el tramo que une las localidades de Guaminí y Bonifacio. El hecho de tránsito ocurrió a pocos metros del Puente de Otto, donde un camión de carga volcó por causas que se investigan.

El transporte quedó sobre la calzada, lo que motivó un operativo de asistencia en el sector. Según el reporte preliminar, el conductor del vehículo no sufrió lesiones de gravedad y se encuentra en buen estado de salud.

En el lugar trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Guaminí para asegurar la zona y coordinar el retiro del transporte siniestrado. Se solicitó circular con precaución debido a la presencia de personal de emergencia y a las demoras registradas en el tránsito.