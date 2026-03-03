La UCR va por las «Paradas Seguras»

La Unión Cívica Radical presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear en Olavarría el programa “Paradas Seguras”, con el objetivo de reforzar la seguridad en los refugios del Servicio de Transporte Público de Pasajeros.

La iniciativa propone equipar las paradas de colectivos, tanto del servicio urbano como interurbano, con cámaras de seguridad integradas al Servicio de Monitoreo municipal, botón antipánico con geolocalización, wifi libre e iluminación propia de bajo consumo.

Además, el proyecto establece que los nuevos refugios que se instalen deberán contar desde su construcción con estas herramientas tecnológicas. De esta manera, se busca garantizar estándares homogéneos de seguridad y accesibilidad en todo el sistema de transporte público local.

El texto también solicita al Ejecutivo municipal que incorpore señalización y mejoras en la infraestructura peatonal en los alrededores de las paradas, con el fin de reducir riesgos de accidentes y asegurar condiciones adecuadas de espera para los usuarios.

Al respecto, el concejal radical Francisco González señaló: “Este proyecto surge a raíz de una presentación de vecinos, quienes denunciaron situaciones de inseguridad vividas en las paradas de colectivo y de indefensión cada vez que tienen que esperar el servicio, en algunos casos durante mucho tiempo. Y también porque tenemos paradas que si bien han cambiado el diseño son las mismas que teníamos hace 40 o 50 años atrás, sin ningún tipo de avance”.

En la misma línea, agregó: “Hoy contamos con herramientas muy accesibles que con una inversión mínima del Municipio se podría dotar de mayor seguridad y un mayor acompañamiento a los usuarios del Servicio de Transporte Público”.

Por último, afirmó: “Sabemos y lo venimos diciendo sobre la creciente inseguridad que tenemos en la ciudad, más allá de que muchas veces se intente negar. Desde nuestro espacio, además de ser críticos y de poner en evidencia esta situación, acercamos propuestas para tratar de acompañar esta grave situación que atraviesa Olavarría. Esta no es la primera que presentamos en esta materia y seguiremos trabajando en el mismo sentido”.