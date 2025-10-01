Video: Denuncian a un policía de civil por una violenta discusión en un hecho de tránsito

Un tenso incidente de tránsito ocurrido en la tarde de este martes terminó con una denuncia policial por agresión y daños materiales. El hecho se desató alrededor de las 17:20 horas en la intersección de las calles 25 de Mayo y Roque Saenz Peña.

El denunciante relató que el conflicto comenzó cuando circulaba en su vehículo, un Citroën Aircross, en compañía de su hijo, después de haberlo retirado de un establecimiento educativo. Al llegar al cruce de las mencionadas calles, intentó pasar cuando otro vehículo, un Chevrolet conducido por un hombre, venía a «gran velocidad» por Roque Sanz Peña, obligándolo a detenerse.

Escalada de insultos y amenazas

Según el testimonio denunciado, al ceder el paso, el conductor de un Chevrolet bajó el vidrio y comenzó a insultar de forma agresiva. Para evitar la confrontación, el denunciante optó por seguir su camino y dar la vuelta a la manzana.

Sin embargo, el otro conductor lo alcanzó a las dos cuadras, en 9 de Julio entre Hipólito Yrigoyen y José Luis Torres, obligándolo a detener su marcha nuevamente. En ese momento, el agresor se bajó del vehículo de manera violenta, profiriendo insultos y propinando un golpe a la puerta del lado derecho trasero del auto del denunciante.

La situación se tornó más grave cuando la victima observó que el agresor portaba un objeto punzante que no pudo distinguir con claridad. Además, afirmó que el hombre se acercó a la ventanilla del acompañante (donde se encontraba su hijo) y comenzó a filmar y amenazar con frases como «filmá todo lo que quieras total ‘soy policía'» y que lo iba a «matar a trompadas».

Daño en el Vehículo e Intervención Policial

La escalada de violencia culminó cuando el hombre golpeó la luneta trasera del Citroën Aircross, provocando daños en el vehículo.

Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (UTOI) que patrullaba a pie observó el episodio e intervino en la situación para intentar calmar al agresor. El denunciante afirmó que, incluso con la presencia policial, el hombre continuó alterado y llegó a propinar un golpe de puño a su propio auto.

Finalmente el agresor fue demorado por personal policial de la UTOI y fue arrestado, ahora esta a disposición de la justicia.