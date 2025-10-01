Llega una nueva edición de la Feria y Festival del Libro

El Municipio de Olavarría y el Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentran organizando la 29° Feria Libros en Olavarría y 4° Festival del Libro.

La propuesta se desarrollará del 9 al 12 de octubre en el Centro Cultural Municipal San José. Contará con una gran cantidad de actividades para todos los gustos y edades, con talleres interactivos y charlas con escritores foráneos y locales.

Asimismo, desde la Subsecretaría de Cultura se realizó una convocatoria a escritores y escritoras locales y regionales para que sean parte del evento. Es por ello que la propuesta contará también con numerosos exponentes de la cultura local y regional.

Además, durante las cuatro jornadas se contará con el sector destinado a las librerías locales, editoriales, el espacio destinado a las Facultades de Sociales, Salud e Ingeniería y la editorial UNICEN.

Al igual que el año pasado, también se podrá encontrar stands de comics, manga, animé, productos de pelis y series, fanzines, exhibición de ilustraciones, vestimentas y props de tus personajes favoritos. A la par, también se brindarán juegos y actividades recreativas para niños y niñas, de manera continua, tanto en el patio como en las distintas salas del Centro Cultural Municipal San José.

La 29º Feria Libros en Olavarría y el 4º Festival del Libro abrirá sus puertas: jueves de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 20:00 horas, viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 21:00 horas, mientras que el sábado y domingo el horario será de 15:00 a 21:00 horas.