Luis Alberto Molina (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 1 de Octubre de 2025 a los 83 años de edad.



Sus hijos: Mónica, Natalia, José Alberto y Luis.

Sus hijos políticos: Adolfo y Maria José.

Sus nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos



y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » C » comienza 8hs.

SIN RESPONSO.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: 12 de Octubre.

Lugar de nacimiento: Laprida.

Actividad que desarrollaba: Alambrador.