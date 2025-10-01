Luis Alberto Molina (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 1 de Octubre de 2025 a los 83 años de edad.
Sus hijos: Mónica, Natalia, José Alberto y Luis.
Sus hijos políticos: Adolfo y Maria José.
Sus nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento » C » comienza 8hs.
SIN RESPONSO.
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: 12 de Octubre.
Lugar de nacimiento: Laprida.
Actividad que desarrollaba: Alambrador.