Luis Alberto Molina (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día   1  de   Octubre  de 2025 a los   83  años de edad.


Sus hijos: Mónica, Natalia, José Alberto y Luis.
Sus hijos políticos: Adolfo y Maria José.
Sus nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » C » comienza 8hs.

SIN RESPONSO.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: 12 de Octubre.

Lugar de nacimiento: Laprida.             

Actividad que desarrollaba: Alambrador.

