Video – inseguridad: Nuevo hecho delictivo en el barrio Facundo Quiroga y crece la preocupación vecinal

La preocupación por la inseguridad en el barrio Facundo Quiroga suma un nuevo episodio. En las últimas horas se conoció un nuevo video que muestra otro hecho delictivo en la zona, lo que volvió a generar malestar entre los vecinos.

Días atrás, residentes del sector habían manifestado su inquietud ante reiterados robos en viviendas. Según relataron, delincuentes ingresan a las propiedades sin que las cámaras de seguridad logren disuadirlos, e incluso denunciaron la sustracción de plantas de los jardines.

Además, señalaron la falta de patrullajes efectivos y cuestionaron el funcionamiento de la garita de seguridad ubicada en la intersección de avenida Avellaneda y La Rioja. También advirtieron que las cámaras instaladas en esa rotonda no estarían operativas.

Frente a este escenario, los vecinos continúan organizándose a través de grupos de WhatsApp para alertarse ante movimientos sospechosos y reiteran el pedido de mayor presencia policial, especialmente en los barrios alejados del centro de la ciudad.