Inseguridad filmada: Robaron una moto en barrio Luján

Un vecino del barrio Luján denunció que el lunes alrededor de las 11 de la mañana ingresaron a su vivienda y le sustrajeron una motocicleta.

El hecho ocurrió en horas del mediodía y, según indicó el damnificado, quedó registrado en cámaras de seguridad. Las filmaciones ya se encuentran en su poder y serán aportadas para la investigación correspondiente.

Hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre personas identificadas ni sobre el recupero del rodado.

El hecho se suma a una seguidilla de robos en el barrio Facundo Quiroga que ya fueron reflejados por En Línea Noticias.

