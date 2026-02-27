Vuelco en la RN N° 226 a la altura de Espigas

Un hecho de tránsito se produjo este jueves a las 15:40 en el kilómetro 340 de la Ruta Nacional 226, en jurisdicción de la localidad de Espigas.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Volkswagen Polo de color azul volcó sobre la calzada. El vehículo era conducido por Marisol Silvina Herrera, de 63 años y oriunda de la ciudad de Bolívar.

Al lugar asistió una ambulancia del nosocomio local que trasladó a la conductora al Hospital Municipal de Olavarría. Tras recibir las curaciones correspondientes por escoriaciones varias, la mujer fue dada de alta.

Personal de Policía Científica realizó las pericias de rigor en el sitio del siniestro.

La causa fue caratulada como Lesiones Culposas (Art. 94) con intervención de la UFI N° 04 a cargo de la Dra. Paula Serrano.