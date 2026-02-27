Un motociclista con golpes tras un choque por alcance

Un hecho de tránsito se registró este jueves en la intersección de la avenida Avellaneda y la calle 196, donde colisionaron una camioneta y una motocicleta.

El siniestro vial ocurrió cuando una motocicleta Honda Tornado impactó por alcance la parte trasera de una camioneta Ford F100. A raíz del golpe, el conductor del rodado menor, un hombre de 64 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal de Olavarría.

Desde el centro asistencial se informó que la víctima presenta lesiones que no ponen en riesgo su vida. Por su parte, la conductora de la camioneta, una mujer de 32 años, resultó ilesa.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría de Loma Negra y personal de Policía Científica. La Unidad Funcional de Instrucción N° 04 ordenó el recogimiento de los rodados, la extracción sanguínea de ambos conductores y la notificación de la formación de la causa.

El hecho fue caratulado como Lesiones Culposas.