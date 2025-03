Barrio CECO III: Se anunció el inicio de la inscripción en un importante acto encabezado por el intendente Wesner

El intendente Maximiliano Wesner, junto al secretario general del Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO) Miguel Santellán y la secretaria de Previsión y Vivienda Carolina Santellán, encabezaron en el mediodía de este jueves una charla informativa con la finalidad de brindar información sobre los requisitos para el tan anhelado barrio CECO III.

El encuentro -que tuvo lugar ante un Salón Rivadavia colmado- contó con la participación de funcionarios municipales y miembros de la comisión directiva del sindicato. Se encontraban presentes además el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña, el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Juan Sánchez.

El barrio CECO III es un proyecto habitacional que pudo retomarse en el año 2019, gracias a las gestiones del ahora intendente Maximiliano Wesner, junto a directivos del CECO ante el gobernador Axel Kicillof y titulares del Instituto de la Provincia de Buenos Aires.

Luego de varias reuniones, a fines de diciembre de 2022 se firmó el convenio para la construcción de las 100 viviendas del Barrio CECO III. Mientras que la edificación de las casas comenzó a mediados de junio de 2023.

El intendente Maximiliano Wesner tomó la palabra y en primera instancia agradeció a cada una de las personas e instituciones que han hecho posible concretar este barrio. “Gracias Miguel, gracias Carolina, y en nombre de ustedes a toda la comisión directiva del Centro Empleados de Comercio, a los funcionarios del gabinete municipales y en general, porque hay muchas partes involucradas que fue un sueño y un desafío muchísimo antes de ver el primer cimiento abierto”.

“Tuvimos la posibilidad de ir al Instituto de la Vivienda, de hablar primeramente con el gobernador y con el ministro de Hábitat de ese momento Agustín Simone y pensábamos que en la ciudad, de la cal, de la piedra y el cemento, con una demanda habitacional importantísima, con un déficit habitacional tremendo se podía comenzar a transitar el sueño de la casa propia”, agregó.

Por último, añadió que “vaya la responsabilidad de poder empezar a recorrer esa camino juntos porque quien no conoce o no ha transitado o no ha tenido en algún amigo que se haya criado en las 1136 casas del barrio CECO I, quien no ha transitado las calles que albergan las 134 viviendas del barrio CECO II y pensábamos que había un Centro de Empleados de Comercio que sabía de esto y que tenía experiencia que tenía la voluntad de gestionar”.

El titular del CECO Miguel Santellán señaló que “hoy vamos a comenzar el proceso de comunicación de la inscripción de un barrio que hace rato estamos haciendo. Venimos a presentar una nueva obra ante ustedes el barrio CECO III de 100 viviendas en Av. Sarmiento y Junín, que sumadas a las 1600 ya ejecutadas nos transforman en una de las entidades gremiales con más viviendas construidas en la provincia de Buenos Aires, sin postergaciones ni conflictos graves de construcción”.

El Barrio CECO III contará con 100 viviendas distribuidas en seis manzanas. Está ubicado en la zona norte de la ciudad en el sector comprendido por Av. Sarmiento, Junín, Grimaldi, Guisasola, Merlo, Pourtalé y Estrada. Los lotes cuentan con toda la infraestructura necesaria, con servicios de luz, agua potable, gas y pavimento. De esta manera las casas se entregarán aptas para su ocupación.

La gestión del intendente Maximiliano Wesner llevó adelante la obra de construcción de la red de agua potable, que se extendió hacia el sector donde se edificaron las viviendas. Mientras que el CECO realizó las gestiones necesarias para que el servicio de gas natural llegue hasta el nuevo barrio.

Las empresas que están a cargo de la construcción son Vilmey S.A.S, FECSA, PECMA y 18 viviendas fueron construidas mediante la autogestión del CECO. En total se calcula que más de cien trabajadores y trabajadoras formaron parte de las obras.

Tras la proyección de un breve video que resumió el camino recorrido desde el inicio hasta la actualidad, la secretaria de Previsión y Vivienda del CECO Carolina Santellán brindó información sobre los requisitos de la inscripción para la preadjudicación.

Requisitos

Santellán detalló que la inscripción se va a abrir el próximo miércoles 19 de marzo destinada a las personas afiliadas al CECO, que tendrán exclusividad hasta el 31 de marzo. Podrán anotarse a través de la página www.ceco.org.ar. Luego del 31 de marzo queda abierta al resto de la comunidad.

“Allí van a encontrar el formulario de inscripción y todos los reglamentos, los requisitos y cuestiones que tengan que leer, deben leerlas para poder llenar la inscripción. Una vez llenada la inscripción, los vamos a llamar, les vamos a decir los papeles que tengan que traer y van a firmar una declaración jurada en el CECO”, explicó.

Los requisitos excluyentes son los siguientes:

_ Poder demostrar capacidad de pago para afrontar las cuotas ante el Instituto de la Vivienda.

_ No poseer inmuebles ni activos que permitan comprar una vivienda.

_ Abonar la suma fijada por el Centro de Empleados de Comercio en concepto de contraprestación compensatoria.

_ Estar inscripto y firmar la declaración jurada

_ Poseer DNI argentino.

Posteriormente explicó que la contraprestación compensatoria consiste en los gastos de administración asumidos en su momento por el CECO para, el acceso a los terrenos, como los servicios de red de gas, el obrador, el movimiento de suelos, la nivelación de los lotes, entre otros. “Todos los gastos que el CECO puso por fuera del convenio con el Instituto de la Vivienda. Es de 18 millones de pesos. Eso se paga una vez que salen como adjudicatarios por el Instituto. Ustedes se pueden inscribir, firmar la declaración jurada, hacemos todos los papeles, hacemos el sorteo y luego si salen adjudicados, deben pagar la contraprestación”, añadió Santellán.

Toda la información estará disponible en el sitio web del CECO, o podrán acercarse a la sede gremial por cualquier inquietud.