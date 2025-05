Cruzaron a Bullrich por los femicidios: “La cifra es alarmante y el Estado debe dar respuestas”

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió al cruce de su par de Nación, Patricia Bullrich, quien afirmó en un posteo de la red social X que “tenemos resultados que el Ministerio de la Mujer no supo conseguir” en relación a las cifras de femicidios. De acuerdo con Bullrich, los “homicidios de mujeres” descendieron un 14,33% en 2024 con respecto al año anterior, y afirmó que “con decisión, mano dura y trabajo real, logramos lo que antes no se lograba”. Alonso retrucó: “Los dichos de Patricia Bullrich respecto de los femicidios en nuestro país son una falacia, éstos continúan representando una cifra alarmante y un problema estructural que el Estado debe afrontar con respuestas integrales”.

En un largo hilo en X, Alonso le preguntó a la ministra: “Pato, ¿tenemos resultados?”. E ironizó: “Hasta un reloj roto acierta la hora dos veces al día”.

El funcionario aseguró entonces que “el camino que señala Patricia Bullrich no es el correcto, sus dichos respecto de los femicidios en nuestro país son una falacia. La expresión más extrema de la violencia de género —los femicidios y sus tentativas— continúa representando una cifra alarmante y un problema estructural que el Estado debe afrontar con respuestas integrales”.

“Lo que no se nombra no existe”

“Desde el 2012, con la modificación del Código Penal, las muertes de mujeres por motivos de género se tipifican como Femicidios, es decir, no son ni homicidios de mujeres ni homicidios vinculares, será por eso que no te dan los números. Pato, recordá que lo que no se nombra no existe”, insistió Alonso.

Y destacó que “en la provincia de Buenos Aires las cifras siguen siendo alarmantes: el Ministerio Público Fiscal registró 98 femicidios en 2024, según publicó el 8 de marzo en su informe. Y un total de 242.426 denuncias recepcionadas mediante el Formulario Único de toma de denuncias del Ministerio de Seguridad”.

Y lamentó que “sin embargo, los números no reflejan una solución. La violencia de género sigue siendo una forma de inseguridad, tanto en las casas como en las calles. Ninguna cifra puede dar a entender que este problema esté resuelto”.

Recrudece

Por otra parte, el ministro señaló que “el contexto de crisis económica recrudece las violencias sociales en general. La abrupta pérdida del poder adquisitivo y las desigualdades consecuentes que generan las condiciones de flexibilización laboral y vulneración de derechos, resultan ser un factor central para el aumento de casos y gravedad de la violencia, intensificando dinámicas de control, abuso y poder, como así también el consumo problemático de sustancias o las problemáticas relacionadas a los padecimientos de salud mental que se agravan, siendo estos aspectos indisociables y transversales a las situaciones de violencia de género”.

“Esto da cuenta -resaltó Javier Alonso- que es imprescindible continuar profundizando las políticas de género, por lo que se desarrollan políticas de prevención, asistencia y erradicación de la violencia por razones de género ante cifras elevadísimas de denuncias por violencia, abusos sexuales e intentos de femicidio”.

“Para ello, se implementan dispositivos institucionales a nivel local y territorial: botones antipánico, líneas de emergencia administradas por áreas de género municipales, programas de monitoreo 24/7 en casos de alto riesgo, dispositivos de masculinidades que trabajan con varones denunciados, y asistencia integral a mujeres desde el Estado provincial y municipios”, señaló el ministro.

Alonso cerró, categórico: “El Estado es responsable. La provincia de Buenos Aires no mira para otro lado, se hace cargo como así lo establecen los Tratados Internacionales, nuestra Constitución Nacional y sus consecuentes leyes nacionales y provinciales”. (DIB)

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp