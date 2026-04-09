Destacan las gestiones de los ex intendentes Helios y José Eseverri en el origen del Polo Judicial

En el marco de la inauguración del Polo Judicial de Olavarría, distintos dirigentes políticos pusieron en valor el recorrido de la obra y coincidieron en destacar el papel de las gestiones de Helios Eseverri y José Eseverri como punto de partida del proyecto.

El exconcejal Einar Iguerategui sostuvo que se trata de “un día histórico” y remarcó que la iniciativa tuvo su origen en “una decisión política estratégica adoptada en el año 2009”, durante la gestión de José Eseverri, en conjunto con el entonces presidente de la Suprema Corte bonaerense, Luis Esteban Genoud.

En ese sentido, señaló que aquel convenio permitió sentar las bases para la construcción del edificio judicial y representó “una planificación orientada al crecimiento y modernización institucional de Olavarría”.

No obstante, también indicó que el proyecto “atravesó etapas de paralización y postergación” y afirmó que durante la gestión de María Eugenia Vidal la obra “quedó inconclusa”.

Por su parte, el ex presidente del Concejo Deliberante, Eduardo Miguel Rodríguez, expresó que participó de la inauguración “con mucha emoción”, al tratarse de “una de las obras más importantes” para la ciudad.

Rodríguez coincidió en destacar el origen del proyecto en gestiones anteriores y recordó que comenzó a gestarse durante el gobierno de Helios Eseverri, con un punto clave en el convenio firmado en 2009 por José Eseverri y Luis Genoud.

José Eseverri participó del acto especialmente invitado por la presidenta de la SCBA, Hilda Kogan.

Asimismo, subrayó que “tras 17 años” la obra pudo concretarse con la intervención del gobernador Axel Kicillof, el intendente Maximiliano Wesner y las actuales autoridades judiciales.

En esa línea, citó al mandatario bonaerense al afirmar que se trata de “una obra estratégica para fortalecer el servicio de justicia en la región” y la definió como “un logro colectivo”.

Recorrida por el interior del Polo Judicial.

Por último, Rodríguez incorporó una mirada política más amplia al señalar que la inauguración se da “en tiempos donde la Nación y el presidente Javier Milei han congelado la obra pública”, y consideró que lo ocurrido en Olavarría constituye “un hecho histórico para beneficio de todos los olavarrienses”.