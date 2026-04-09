Entre la emoción y la decepción: la voz de un trabajador del Polo Judicial tras la inauguración

En el marco de la inauguración del Polo Judicial de Olavarría, también se hicieron escuchar las voces de quienes formaron parte de la obra. En ese contexto, trabajadores manifestaron malestar por la falta de reconocimiento durante el acto oficial.

Es que durante los discurso ninguna de las autoridades mencionaron las labores que llevaron adelante los trabajadores.

Las declaraciones fueron formuladas por Fabián, uno de los operarios que participó en la construcción, en diálogo con la periodista Claudia Bilbao, del programa Desayuno con Noticias (Radio M).

“La verdad que es un día especial, porque gracias a esto pudimos solventar a nuestra familia”, expresó en primer término, al referirse a lo que significó la obra en lo personal.

Sin embargo, sus palabras se dieron en un contexto de decepción entre los trabajadores, quienes señalaron que durante los discursos no hubo menciones hacia quienes llevaron adelante la construcción del edificio.

En ese sentido, Fabián explicó que su tarea fue amplia y sin un rol único dentro del proyecto. “Nosotros trabajamos para la empresa y no tuvimos un trabajo específico, hicimos de todo un poco: desde limpieza hasta reconstrucciones, pintura, todo lo que nos pedían”, relató.

Al describir el edificio, destacó la calidad de la obra y los materiales utilizados. “Los pisos son de porcelanato, las oficinas tienen tabiques armados y hay distintos tipos de techos, como durlo y colgantes”, detalló.

Además, aseguró que se trató de la obra más importante en la que le tocó participar. “Sí, es el trabajo más grande que hice, fue una experiencia linda”, sostuvo.

Por último, dejó una reflexión que combina satisfacción por lo realizado con incertidumbre hacia el futuro laboral. “Se siente un poco de inseguridad por cómo está todo ahora, no sabemos para qué lado vamos a arrancar”, expresó.

“Por lo menos ese año lo pudimos solventar bien. Uno tiene una familia que mantener, una casa… ahora veremos, esperamos que haya buenas expectativas”, concluyó.