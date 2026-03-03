El intendente Maximiliano Wesner encabezó la inauguración del ciclo lectivo 2026 y nuevas obras en la Escuela 4

Imagenes Mauricio Latorre

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N.º 4 «Domingo Faustino Sarmiento» realizó este martes el acto de inicio del ciclo lectivo 2026 e inauguró las obras de remodelación integral de su edificio. El evento contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner, la inspectora jefe regional Marta Casanella, el inspector jefe distrital Julio Benítez y la presidenta del Consejo Escolar Florencia Cervino.

La jornada comenzó con el recibimiento de los alumnos de 1° año, quienes ingresaron a través de un «pasillo de honor» conformado por estudiantes de 6° año. El izamiento de la bandera en el patio interno fue realizado por las alumnas Luz, Nayeli y Nahir, junto al exalumno Alberto Vicente Puglissi, de 101 años de edad.

Las obras de infraestructura ejecutadas durante 2025 incluyeron la refacción de sanitarios, revoques, pintura, cambio de carpintería en dirección y aulas, y la instalación de un sistema de calefacción por radiadores. Además, se construyó una cocina y un aula nueva en la planta alta, con una inversión total estimada en 207.872.446,41 pesos.

Durante el acto, la directora del establecimiento, Valeria Hernández, expresó: «Este inicio trae para esta hermosa comunidad escolar algo más: la reinauguración del edificio luego de una obra impactante que mejoró y mejorará el estar todos los días en la escuela». Agregó además que «hoy abrimos las puertas a un año lleno de experiencias y oportunidades que se materializarán cuando cada día lleguen ustedes para cargar de sentido el estar en la escuela».

Por su parte, la consejera escolar Carla Bascones manifestó: «Entrar en la Escuela número 4, con más de ciento treinta años de historia, vuelve a abrir sus puertas renovadas, luminosa, llena de esperanza». Sostuvo también que «cuando el Estado y la comunidad trabajan en conjunto los resultados se ven, y hoy nos vemos en esta escuela más hermosa y más segura que nunca».

Finalmente, el intendente Maximiliano Wesner señaló: «Estos fondos que hemos volcado en este establecimiento con tanta historia, pero con este presente tan latente, impulsa hacia el futuro a este barrio de Pueblo Nuevo». Dirigiéndose a los alumnos, destacó: «Para los cuatrocientos dieciséis alumnos que transitan este hermoso establecimiento, esta obra sin lugar a dudas es para esta comunidad educativa».

El acto concluyó con el descubrimiento de una placa aniversario y el tradicional corte de cintas antes de que las autoridades recorrieran las nuevas instalaciones. (En Línea Noticias)