El Polo Judicial de Olavarría estaría terminado en agosto de 2025

El Polo Judicial de Olavarría estaría terminado en agosto del año que viene según precisó este martes el ingeniero civil, Ricardo Mattaini quien es el jefe de la obra que se lleva adelante en Bolívar y 25 de Mayo con exclusiva financiación del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El ingeniero Ricardo Mattaini habló con la periodista Claudia Bilbao en el programa “Desayuno con Noticias” y allí, además de confirmar la posible fecha de terminación de la obra, contó el estado en el que se encuentran los trabajos.

Mattaini en la entrevista radial dio algunas precisiones, primero, sobre la etapa en la que se encuentra la obra: “se terminó toda la estructura de hormigón, también hemos hecho la mampostería de toda la obra, tenemos realizado el 95% de los revoques interiores y ahora estamos comenzando con los revoques exteriores y la colocación de los premarcos para después hacer la colocación de todas las ventanas. Además de haber hecho los contrapisos e instalaciones que van por el piso: electricidad, internet y todo lo que es servicio en todos los pisos.”

Tras actualizar el estado de los trabajos, Ricardo Mattaini contó detalles de cómo será el futuro edificio que albergará a todas las dependencias que la Suprema Corte de Justicia de la provincia y la Procuración de la General tienen en Olavarría. “El ingreso principal va a estar sobre la calle Bolívar. La idea, con la que se gestó el proyecto, es que ese espacio verde que existe sea la continuación de la plaza que está enfrente. Ese espacio será un lugar libre donde habrá plantas, asientos y estará replicando un poco la plaza de enfrente. El ingreso tendrá puertas de vidrio automáticas y todo ese espacio que es de cuatro pisos es todo de vidrio, no hay mampostería. Luego habrá un ingreso, bastante importante, sobre Velez Sarsfield y habrá dos ingresos para personas con movilidades diferentes sobre la calle 25 de Mayo”, dijo.

El proyecto del Polo Judicial de Olavarría se comenzó a gestar durante la administración local del exintendente José Eseverri que cedió el predio a la Suprema Corte de Justicia. Poco se avanzó en aquellos años y recién la obra la inició la exgobernadora María Eugenia Vidal aunque es importante mencionar que fue durante la administración Vidal que la obra se paralizó y recién fue el gobernador Kicillof quien la reactivo.

En este sentido, el ingeniero Mattaini explicó los cambios y modificaciones que ha sufrido el proyecto con el correr de los años: “Se mantuvo el proyecto tal como estaba originalmente, el tema es que con la pandemia se modificaron tanto los sistemas de trámites, que ya no se hacen personalmente sino que la enorme mayoría se hace de forma virtual. Entonces la parte de estructura que estaba sobre la calle Bolívar que no se había terminado, no se construye porque no hace falta. No hacen falta tantas oficinas y tanto personal trabajando porque ya todo se hace online. Esa parte sí se modificó. Solo quedó una losa y los cuatros pisos que se deberían haber hecho sobre Bolívar no se hacen, no se construyen”, expresó.

“La obra es muy grande”, dijo el ingeniero Mattaini dijo que en la actualidad se trabaja en dos pisos distintos para no demorar los tiempos.

Ante la consulta de los cambios en la circulación vehicular en la zona y la posibilidad de proyectar alguna alternativa respecto a los cambios que significará el funcionamiento del edificio en ese lugar, Mattaini habló de lo que será el subsuelo del Polo Judicial y cómo funcionará: “En el subsuelo hay un estacionamiento, al menos originalmente, el uso estará destinado sólo a los jueces y fiscales”, señaló.

De todas maneras, Ricardo Mattaini reiteró el concepto del “poco movimiento” alrededor del edificio toda vez que la mayoría de los trámites no son presenciales. “Creo que habrá poco movimiento de tránsito adicional, en general las personas no concurrirán a realizar personalmente los trámites”, expresó.

El Jefe de la Obra del Polo Judicial de Olavarría reconoció que cuando se reinició la obra se detectaron vestigios de usurpación.

En este sentido dijo, “cuando yo comencé la obra ya no había nadie, los habían retirado. Pero si quedaron los vestigios de todo lo que faltó y además había camas, cuchetas y vestigios de que mucha gente había estado dentro de la obra.”