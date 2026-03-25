Fotos al 100: Acto por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia

Cobertura fotográfica Mauricio Latorre

Este martes 24 de marzo, el Parque de la Memoria —en Av. Colón y Brown— fue escenario del acto central por los 50 años del golpe cívico-militar.

Desde las 16 horas, la jornada incluyó música en vivo a cargo de Adriana Saravia, la Murga Arrebatando Lágrimas, la Murga La Trillada, Martín Barraza y Las Piernas del Teniente Dan, junto a intervenciones artísticas con pañuelos y flores.

A las 19, la movilización partió en marcha hacia el Paseo Jesús Mendía bajo la consigna: «Que digan dónde están».













