Fotos al 100: Acto por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia
Cobertura fotográfica Mauricio Latorre
Este martes 24 de marzo, el Parque de la Memoria —en Av. Colón y Brown— fue escenario del acto central por los 50 años del golpe cívico-militar.
Desde las 16 horas, la jornada incluyó música en vivo a cargo de Adriana Saravia, la Murga Arrebatando Lágrimas, la Murga La Trillada, Martín Barraza y Las Piernas del Teniente Dan, junto a intervenciones artísticas con pañuelos y flores.
A las 19, la movilización partió en marcha hacia el Paseo Jesús Mendía bajo la consigna: «Que digan dónde están».