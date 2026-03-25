Día de la Memoria: Maximiliano Wesner también estuvo en CABA y marchó a 50 años del golpe

Política
Por En Linea Noticias 0

El intendente municipal Maximiliano Wesner, además de participar de las actividades que se realizaron en Olavarría, estuvo este martes en CABA y acompañó parte de la multitudinaria marcha que se inició en el predio de la ex ESMA y culminó en la Plaza de Mayo.

Entre otros, además de Wesner, estuvieron en aquella marcha la Jefa de Gabinete, Mercedes Landivar Valerio y el ex diputado provincial César Valicenti.

Junto a ellos se vio además al intendente de Azul, Nelsón Sombra.

Maximiliano Wesner además participó del acto en Olavarría y participó de la marcha que se desarrolló en nuestra ciudad en horas de la tarde.

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