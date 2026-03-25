Multitudinaria marcha a 50 años del inicio del último golpe militar

Este martes, a exactamente medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, Olavarría se movilizó.

Desde las 16, el Parque de la Memoria —en la intersección de avenida Colón y Brown— fue el punto de encuentro de una multitud que llegó para recordar, pero también para afirmar que la lucha por Memoria, Verdad y Justicia sigue viva.

La jornada tuvo una fuerte impronta cultural y se materializó antes de la marcha. En ese festival realizado en el Parque se presentaron, entre otros, Adriana Saravia, la Murga Arrebatando Lágrimas, la Murga La Trillada, Martín Barraza y el grupo Las Piernas del Teniente Dan.

También estuvo presente el intendente Maximiliano Wesner y funcionarios del Estado municipal.

Posteriormente se llevó adelante una contundente y multitudinaria marcha que se inició en Colón y Brown y terminó en el Paseo Jesús Mendía.

De las realizadas en los últimos años, la marcha de este martes fue una de las más numerosas.

Durante la jornada se leyó el documento elaborado en conjunto por decenas de organizaciones sociales, educativas, culturales y políticas.

El texto repasó los hitos de la lucha por los derechos humanos desde el fin de la dictadura: el juicio a las Juntas en 1985, los escraches a genocidas, la derogación de las leyes de impunidad en 2003, la señalización de sitios como el ex centro clandestino Monte Pelloni, los juicios locales por las causas del Negro Moreno, Monte Pelloni y La Huerta, y la restitución de identidades como la de Ignacio Montoya Carlotto.

El documento también apuntó al modelo económico que instaló la dictadura —endeudamiento externo, apertura de importaciones y destrucción de la industria nacional— y estableció un paralelismo directo con la gestión de Javier Milei. Citando datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, señaló que en los últimos dos años desaparecieron casi 22.000 empleadores, se perdieron cerca de 300.000 puestos de trabajo registrados y hay 1,7 millones de personas desocupadas.

Además se recordó que en Olavarría, el 24 de marzo de 1976, la fábrica Loma Negra amaneció rodeada de tanques, y que obreros y delegados de FABI, LOSA, Loma Negra y Calera Avellaneda fueron detenidos por reclamar sus derechos laborales. Ese mismo día fueron secuestrados los abogados laboralistas Carlos Alberto Moreno, Alfredo Pareja y Mario Daniel Gubitosi.

El documento cerró con una consigna que sigue tan vigente como hace cinco décadas: «Que digan dónde están».

Documento completo

A 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, desde la Comisión por la Memoria de Olavarría reivindicamos los logros en materia de Memoria, Verdad y Justicia.

Como punto de partida, el reclamo de Madres, Abuelas y Familiares por la Aparición con Vida. El fin de la dictadura, producto de la resistencia que se plasmó en la Marcha por Pan, Paz y Trabajo el 30 de marzo de 1982. El juicio a las Juntas en 1985. La oposición a las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Los escraches a los genocidas. El juzgamiento por la apropiación de las nietas y nietos. La derogación de las leyes de la impunidad el 24 de marzo de 2003. Las políticas reparatorias. La señalización de los sitios de Memoria, como el ex centro clandestino de secuestro y tortura Monte Pelloni. El Juicio por la Verdad en el 2006. La recuperación de los restos de personas desaparecidas, como recientemente sucedió con 12 compañeras y compañeros en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención «La Perla», por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense. La restitución de la identidad de cada nieto y nieta apropiado y apropiada, como aconteció con Ignacio Montoya Carlotto. Y el juzgamiento de los genocidas en los Juicios por la Causa del Negro Moreno, los dos tramos de la Causa Monte Pelloni y la Causa La Huerta. También recordamos la masiva movilización en oposición al intento de dejar impunes a los genocidas mediante el 2 x 1.

Cabe hacer hincapié en que el juzgamiento no sólo fue un mandato político, sino que la Justicia fue la que determinó que los delitos cometidos son de Lesa Humanidad, a partir de fallos emitidos por la Cámara Federal de Casación Penal durante 2002 y 2003. Los mencionados delitos de Lesa Humanidad implican la existencia de un plan sistemático de implementación del Terrorismo de Estado contra la población civil, y eso impide que prescriban las causas judiciales. En síntesis, opusimos Memoria, Verdad y Justicia a los responsables del genocidio que militan el olvido, la mentira y la impunidad.

Las causas judiciales han permitido echar luz sobre los objetivos de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, basados en la instalación de un modelo económico que consistió en el endeudamiento externo, la apertura de las importaciones sin regulaciones y la consecuente destrucción de la industria nacional y el trabajo de las argentinas y los argentinos. El modelo de acumulación de capital desplazó el enfoque del sector industrial hacia el sector financiero. Así, el accionar represivo actuó sobre los sindicatos y los cuerpos de delegados de las principales empresas, para lograr un aumento de la tasa de ganancia de los empresarios en perjuicio de los trabajadores. El gobierno dictatorial y genocida prohibió las huelgas, diezmó comisiones internas e intervino los sindicatos y la CGT. En Olavarría, el 24 de marzo de 1976, la fábrica Loma Negra amaneció rodeada de tanques. Obreros y delegados gremiales de las fábricas FABI, LOSA, Loma Negra y Calera Avellaneda fueron detenidos por reclamar por sus derechos laborales. También las fuerzas armadas secuestraron a los abogados laboralistas Carlos Alberto Moreno, Alfredo Pareja y Mario Daniel Gubitosi.

Las consecuencias de este modelo económico fueron el cierre de 20 mil fábricas, la caída de los salarios reales entre el 30 y el 35 por ciento y despidos masivos. También se modificó la Ley de Contrato de Trabajo para flexibilizar las relaciones laborales a favor de la patronal. Datos que no se diferencian demasiado de los resultados de la política económica del gobierno de Javier Milei. Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en los últimos 2 años desaparecieron 21.938 empleadores, lo que representa una caída del 4,3% del total de empresas registradas desde diciembre de 2023. También se perdieron casi 300 mil puestos de trabajo registrados. Cerraron más de 22.000 empresas y hay 1,7 millones de personas desocupadas. Esto deriva en la destrucción del poder adquisitivo de los sectores populares (trabajadores, trabajadoras, jubilados y jubiladas). Además, la Reforma Laboral cuyos artículos recientemente han sido declarados inconstitucionales por Tribunales del Derecho Laboral. Frente a esta situación, el gobierno nacional promueve la violencia y la represión anulando el diálogo democrático.

Consideramos que consolidar una sociedad democrática, con Justicia Social y plena vigencia de los Derechos Humanos es una responsabilidad de todas y todos. Por esta razón, la Comisión por la Memoria de Olavarría, junto a las organizaciones e instituciones que convocamos y adherimos a la Semana de la Memoria, invitamos a la comunidad a manifestarnos en las calles de Olavarría a partir de las 19 hs.

Hoy como hace 50 años reclamamos: Que digan dónde están.

CONVOCAN Y ADHIEREN: Comisión por la Memoria de Olavarría. APDH Olavarría. Municipio de Olavarría. Honorable Concejo Deliberante de Olavarría. SUTEBA Olavarría. CTA de les Trabajadores regional Olavarría. Red por la Identidad Olavarría. Movimiento Mayo Olavarría. Asociación Mutual «Carlos Alberto Moreno». Centro de Formación Laboral 403 «Carlos Alberto Moreno». Unión por la Patria. Partido Justicialista. La Cámpora Olavarría. Foro Olavarría. Frente Renovador. CGT Regional Olavarría. MTE Olavarría. Frente Ni Una Menos de Olavarría. ADUNCE. Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) Universidad Nacional del Centro (UNICEN). Centro Cultural Universitario (UNICEN). INCUAPA. Núcleo de Estudios en Antropología Jurídica (FACSO-UNICEN). Programa de Educación en Contextos de Encierro (PECE-FACSO-UNICEN). Centro Universitario Rodolfo Walsh (Unidad Nº 2 de Sierra Chica). Centro de Estudiantes de FACSO. Centro de Estudiantes Paulo Freire (Instituto Superior de Formación Docente N°22 «Adolfo Alsina»). Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría (IIAO). Chamula Tierra de las Artes. Movimiento Evita. UTEP. La Yumba. Mutual de Arte Popular Macondo. Unidxs por la Cultura. Experiencias Grabadas. Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría. Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría. Murga Arrebatando Lágrimas. Biblioteca Popular Del otro lado del árbol. Sindicato de Obreros Ceramistas de Olavarría. APDH Nacional. Partido Principios y Valores Olavarría.