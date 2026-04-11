«Hay un claro abandono de la infraestructura vial rural», la advertencia de un dirigente de CARPBAP

En una entrevista con la periodista Claudia Bilbao en el programa «Desayuno con Noticias», el secretario de CARBAP, Pablo Ginestet, trazó un diagnóstico crítico sobre la situación de los caminos rurales en la provincia de Buenos Aires y planteó la necesidad de cambios en la gestión y en el uso de los recursos.

Ginestet aseguró que “tenemos prácticamente un ochenta, noventa por ciento de los municipios con problemas con los caminos rurales” y remarcó que son muy pocos los casos que pueden considerarse exitosos.

En ese sentido, señaló que existen recursos destinados a la red vial: “Los intendentes cobran la tasa vial, cobran las guías de hacienda y también reciben el doce coma cinco por ciento del impuesto inmobiliario provincial, que también va a caminos”. Sin embargo, advirtió que “cada vez que vemos varios días de lluvias o eventos importantes, aparecen un montón de problemas”.

Además, describió el impacto cotidiano: “En el día a día muchas veces transitar es un problema porque los caminos están destruidos”, y consideró que hay “un claro abandono de la infraestructura vial rural”.

Sobre la situación actual, explicó que los últimos eventos fueron localizados: “Fueron cosas muy puntuales, en zonas como Recalde, Blanca Grande o Azul. No fue algo a nivel general como el año pasado, que fue un desastre a nivel provincial”.

No obstante, advirtió que en las zonas afectadas anteriormente no hubo mejoras: “En los lugares donde hubo inundación el año pasado no ha habido avance, está todo destruido”.

A esto se suma la preocupación por el escenario climático: “Los pronósticos son que vamos a ir a un niño fuerte en este otoño, invierno y primavera”, lo que implicaría más lluvias. En ese contexto, sostuvo: “Estamos con las napas muy altas y con infraestructura que no fue reparada”.

A nivel provincial, indicó que “alrededor del 70% de los caminos están en estado regular y entre un quince y veinte por ciento en estado malo”, lo que deja pocos tramos en buenas condiciones.

Ginestet planteó la necesidad de revisar cómo se trabaja sobre la red vial: “Cada municipio tiene su particularidad por sus kilómetros de camino, su tipo de suelo y su manejo”, aunque remarcó que “si se viene haciendo algo que no da resultado, hay que cambiarlo”.

También apuntó a la falta de capacitación: “Muchas veces la gente que está manejando los caminos no tiene la suficiente capacitación”, y agregó que “los responsables no siempre son personas formadas, como podría ser un ingeniero vial”.

En esa línea, explicó que se repiten prácticas que pueden no ser adecuadas: “Si uno está acostumbrado a poner una alcantarilla siempre de la misma manera, la va a seguir haciendo así, y a lo mejor se está haciendo mal”.

Uno de los puntos centrales fue el destino de los recursos. Según detalló, “si uno pone 100, terminan yendo 35, 40 o 50%, en el mejor de los casos, a los caminos”, mientras que el resto se desvía a otras áreas municipales.

Frente a esta situación, indicó que “muchos productores han empezado a ir a la justicia” y que en el último tiempo se registraron fallos relevantes, además de presentaciones y pedidos de acceso a la información en distintas localidades.

Finalmente, sostuvo que la discusión debe ser más profunda: “Tenemos en general los mismos caminos de hace cien años”, en un contexto donde cambió la producción, el clima y el uso de la red vial.

Por eso, consideró que no solo debe debatirse el mantenimiento, sino también la necesidad de obras de mayor escala: “Ya no debería discutirse quién mantiene el camino, sino que deberían ser mejorados”.