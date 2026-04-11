El intendente Wesner se reunió con la embajadora de Eslovenia

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, recibió este sábado en el Palacio San Martín a la embajadora de la República de Eslovenia, Tina Vodnic, en el marco de una reunión institucional orientada a fortalecer lazos y explorar futuras acciones conjuntas.

El encuentro se desarrolló en la sala de reuniones del municipio y contó con la participación del secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono; el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino; el director de Relaciones con la Comunidad, Mariano Caputo; y la concejala Belén Abraham, quien integra el programa municipal de Relaciones Internacionales.

La delegación eslovena estuvo integrada además por la secretaria de la Embajada, Irene Oblak, junto a Roberto Daniel Colombo Janzekovic y Alfonsina Stular, presidente y secretaria de la Asociación Kamen, entidad local que reúne a descendientes de eslovenos.

Durante la reunión, el jefe comunal agradeció la visita y brindó una reseña del Partido de Olavarría, con énfasis en su matriz productiva, el perfil industrial y el desarrollo del sector servicios. También destacó el trabajo articulado con las colectividades y el acompañamiento al crecimiento institucional de la Asociación Kamen.

En ese marco, se hizo entrega de material informativo con datos demográficos y productivos del distrito, con el objetivo de facilitar futuras vinculaciones estratégicas.

Por su parte, la embajadora Vodnic agradeció el recibimiento y se comprometió a establecer contactos con funcionarios de su país para avanzar en posibles líneas de cooperación.

Como cierre del encuentro, se intercambiaron presentes institucionales: el intendente entregó un mate y bombilla elaborados por la Escuela Municipal de Orfebrería, mientras que la embajadora obsequió productos típicos y material de difusión sobre Eslovenia.