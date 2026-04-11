Ressia y Sánchez se impusieron en un nuevo Medal Play en el campo de Estudiantes

Este sábado se disputó un nuevo Medal Play a 18 hoyos en el campo albinegro, con competencia dividida en dos categorías según hándicap.

En la categoría hasta 16, el ganador fue Bernardo Ressia con un total de 70 golpes. Lo siguieron Federico Matharan y Julio Escalada, ambos con 73.

Por su parte, en la categoría de 17 al máximo, se impuso Enrique Sánchez con 66 golpes. El segundo lugar fue para Rubén Dattoli con 69, mientras que Santiago Green completó el podio con 70.

La actividad continuará el próximo miércoles con un nuevo Medal Play a 9 hoyos, como es habitual en el calendario semanal.