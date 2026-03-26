Jorge Sobarzo tras la Asamblea de UIO: “Sostener una PyME se hace cada día más difícil”

La Unión Industrial de Olavarría (UIO) realizó este miércoles 25 de marzo su Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobaron la Memoria, el Balance correspondiente al ejercicio 2025 y la gestión de la Comisión Directiva.

El encuentro, que se llevó a cabo desde las 18:30 en primer llamado, permitió repasar las principales acciones impulsadas por la entidad en un contexto económico complejo para el sector productivo.

Entre los puntos más destacados, se resaltó el rol de la UIO en la aprobación de la afectación de la Tasa de Seguridad e Higiene a obras de infraestructura productiva, una medida considerada histórica para el desarrollo local.

También se puso en valor el crecimiento de la agenda de capacitaciones, con especial énfasis en propuestas vinculadas a la inteligencia artificial aplicada a empresas, además de la generación de convenios, programas de formación y espacios de articulación orientados a las PyMEs.

Durante su intervención, el presidente de la entidad, Jorge Sobarzo, afirmó: «La institución trabaja sobre dos ejes fundamentales: generar herramientas concretas para los asociados y representar al sector productivo ante otros actores”.

En relación al escenario actual, advirtió: “Sostener una PyME se hace cada día más difícil”, y destacó la importancia de la participación activa de los empresarios en los espacios institucionales.

Además, sostuvo que la Unión Industrial debe consolidarse como: “un punto de encuentro donde los socios puedan plantear sus inquietudes y construir propuestas para mejorar la realidad del sector”.

Por último, remarcó el valor del trabajo conjunto a nivel local: “No vamos a cambiar el país, pero sí podemos lograr un cambio importante en nuestra ciudad”.

La Asamblea reafirmó el compromiso de la institución de fortalecer el entramado productivo local y continuar impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo económico de Olavarría.