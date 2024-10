Olavarría sin IOMA: “la garantía del acceso a la salud es lo que debe preservarse”

En el debate de la 14° sesión ordinaria del HCD se expuso el conflicto que atraviesan IOMA y FEMEBA, por el cual más de 20 mil afiliados olavarrienses perdieron su cobertura médica desde el 1° de octubre.

La concejal Guillermina Amespil remarcó que “la garantía del acceso a la salud es lo que debe preservarse” y que “no tenemos respuestas para darles a los vecinos que nos consultan, tampoco las tenemos en el ámbito privado. Nos ha tocado asistir a los médicos y recibir respuestas distintas. ¿Hasta dónde es el reintegro? Si el reintegro es el valor de la consulta que el médico nos está cobrando o será el que IOMA estipula”.

Además sostuvo que es “una obra social obligatoria, pero también que se considera con la mayor cantidad de prestadores de la provincia de Buenos Aires, algo que se está viendo limitado porque hoy -como vemos en los medios de comunicación- ‘Olavarría está sin IOMA’ y no hay respuestas. No hay respuestas de IOMA, no hay respuestas del área de salud del Municipio, del Círculo Médico, de FEMEBA y tenemos a todos los actores presentes en la ciudad”.

“Estamos a 10 de octubre y desde el 1ro que no hay respuestas. La falta de información y lo obligatorio de la situación es lo que vuelve rehenes a los afiliados. No encontramos el argumento de por qué no hay respuestas, ¿qué es lo que no se puede explicar? Al afiliado se lo está llevando por delante el conflicto y nadie le da respuestas”, dijo.

En este sentido, Amespil manifestó que “se planteó que deben eliminarse los intermediarios, pero ahora se va a incluir a COCEBA, que es un intermediario. Un consorcio en el que Olavarría tiene una posición fundamental. Con más razón debiera explicarse, porque si es para mejor el cambio, qué mejor que estar todos de acuerdo”.