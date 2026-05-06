Primer trimestre: Loma Negra marcó un quiebre con más rentabilidad y sus acciones se dispararon

Loma Negra presentó su balance del primer trimestre de 2026 con una mejora significativa en sus principales indicadores y una reacción positiva del mercado. Tras la publicación de los resultados, las acciones subieron 6,7% en pesos, mientras que los ADR avanzaron 7,8% en Wall Street.

La compañía informó ingresos netos por $218.739 millones, equivalentes a u$s149 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 1,1%. En paralelo, la utilidad neta trepó 44,2% hasta los $40.627 millones, marcando una fuerte mejora frente al mismo período del año pasado.

El EBITDA ajustado en dólares alcanzó los u$s45 millones, con una suba interanual de 11,5%. El margen se ubicó en 24,9%, lo que implicó una mejora de 94 puntos básicos respecto a 2025 y la mejor performance desde el cuarto trimestre de 2024.

De esta manera, el balance reflejó un cambio de tendencia frente a trimestres previos, que habían estado atravesados por menores volúmenes, presión sobre los márgenes y una recuperación más lenta de la esperada en un contexto económico local adverso.

En los segmentos de cemento, cal y mampostería, los ingresos crecieron 0,8% interanual y los volúmenes avanzaron 1,8%, impulsados principalmente por el despacho a granel, vinculado a proyectos de mayor escala, obras públicas y demanda de productores de hormigón.

En contrapartida, el cemento en bolsa continuó afectado por una demanda minorista más cautelosa, aunque hacia marzo se observó una dinámica más favorable.

En el detalle por segmentos, el negocio de hormigón registró un aumento del 14% en sus volúmenes, impulsado por desarrollos logísticos, proyectos residenciales y obra pública, especialmente en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, sus ingresos cayeron 1,9% como consecuencia de la presión sobre los precios.

La mejora de la rentabilidad se apoyó en una mayor disciplina de costos, eficiencia operativa y una administración más estricta de los gastos.

El margen bruto se ubicó en 26,1%, con una leve caída interanual de 37 puntos básicos, pero con una mejora de 256 puntos básicos respecto al trimestre anterior.

En tanto, los gastos comerciales y administrativos se redujeron 3,9% y representaron el 11,1% de las ventas, consolidando una estructura más eficiente.

La ganancia neta atribuible a los accionistas alcanzó los $41.000 millones, frente a los $28.500 millones del primer trimestre de 2025, impulsada tanto por el mejor desempeño operativo como por resultados financieros positivos.

En ese sentido, la compañía registró una ganancia financiera neta de $32.400 millones, favorecida por la apreciación del peso sobre pasivos en dólares.

Por su parte, la deuda neta cerró en $259.407 millones, equivalentes a u$s186 millones, con una relación deuda neta/EBITDA ajustado de 1,3 veces.

El repunte registrado en marzo permitió compensar un inicio de año débil para la industria cementera y apuntalar la mejora de márgenes durante el trimestre.

En el plano macroeconómico, el EMAE mostró una caída interanual de 2,1% en febrero, con bajas más marcadas en sectores como industria y comercio.

Sin embargo, la construcción evidenció mayor resiliencia. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) retrocedió 0,7% en febrero, pero acumuló una suba de 0,3% en el primer bimestre del año.

A su vez, los despachos de cemento registraron un crecimiento interanual del 11% en marzo, reforzando la idea de un posible cambio de tendencia en el sector.

En este contexto, el balance de Loma Negra muestra una mejora en sus indicadores clave y deja señales de un inicio de recuperación, aunque todavía en un escenario económico heterogéneo.