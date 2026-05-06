El Gobierno propone un mecanismo para ordenar deudas con Cammesa

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que propone crear un mecanismo excepcional para regularizar las deudas que distribuidoras y transportistas mantienen con Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, con el objetivo de ordenar el sistema y avanzar hacia su autosuficiencia financiera.

Según el texto, el Estado nacional calculará las diferencias entre los ingresos que las empresas eléctricas percibieron durante los años en que rigieron tarifas congeladas y los que deberían haber recibido si se hubieran aplicado plenamente los contratos de concesión. A partir de ese cálculo, se habilita la posibilidad de que esos montos se utilicen como crédito a favor de las distribuidoras, que podrá ser aplicado exclusivamente para cancelar sus deudas con Cammesa por la compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista.

El mecanismo no será automático ni generalizado. Para acceder, las empresas deberán estar incluidas en acuerdos de regularización de deudas vigentes, renunciar a reclamos judiciales o administrativos contra el Estado y aceptar que la compensación solo cubra hasta el monto adeudado. En el caso de las distribuidoras provinciales o municipales, el proyecto establece que serán las propias jurisdicciones locales las que deberán determinar eventuales compensaciones, dejando en claro que no se trata de una obligación directa del Estado nacional, y que cualquier excedente deberá ser asumido por las provincias.

Desde el Gobierno sostienen que la medida tiene carácter excepcional y apunta a ordenar un sistema que arrastra desequilibrios desde hace años, producto de políticas tarifarias que no reflejaban los costos reales del servicio. El proyecto también prevé que estas compensaciones queden exentas del impuesto a las ganancias, como parte del esquema de regularización, y forma parte de un paquete más amplio de reformas energéticas que ahora será debatido en el Congreso.