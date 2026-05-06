LiuGong desembarca en el agro local: conoce los nuevos tractores presentados en Olavarría

®Imagenes: Mauricio Latorre / En Línea Noticias

ZMG Argentina, representante oficial de LiuGong en el país, presentó este viernes en la sucursal de Olavarría su nueva línea de tractores destinada al sector agropecuario. El evento contó con la participación de directivos de la marca, quienes destacaron el potencial de la tecnología aplicada al campo argentino.

Xavier Ayerza, Gerente de Producto de LiuGong Latinoamérica, explicó que esta incorporación complementa sus equipos tradicionales.

«Estamos presentando una línea de tractores que es nueva para nosotros acá. Complementan la línea vial, la línea industrial y la línea ahora agrícola, con lo cual nuestros distribuidores y ZMG tienen muchos más equipos para vender», señaló Ayerza.

La presentación tuvo como invitado especial a Liang Ningning, Responsable de Producto de Fábrica de Tractores LiuGong China para la línea agrícola a nivel mundial, cuya visita buscó estrechar el vínculo entre la fábrica y el productor local. Al respecto, Ayerza tradujo las impresiones de Liang sobre el mercado nacional: «LiuGong es una compañía de clase mundial y la presencia en Argentina es muy importante. El sector del Agro en Argentina es un líder mundial; poder aprender y estar en un país como este con la línea agrícola va a ser un aprendizaje tremendo para el resto de los países del mundo».

Foco en la confiabilidad y tecnología

Durante la charla, se hizo hincapié en que la principal apuesta de la marca es la robustez de sus componentes. «El primer punto del enfoque es la confiabilidad de los equipos. El primer gran desarrollo en estos tractores tiene que ver con cómo hacerlos bien confiables. Comparten muchas estructuras parecidas, un tractor de 120 y un tractor de 200, por lo tanto, está bastante sobredimensionado en el de 120 caballos», detalló el gerente.

Una de las innovaciones técnicas destacadas es el sistema de refrigeración. Los equipos cuentan con un ventilador reversible, una característica poco común en el segmento agrícola local. Ayerza detalló que este sistema «permite, por un lado, estar absorbiendo aire y después podemos invertir las paletas, entonces sopla y se autolimpia el ventilador. Para un ambiente de mucho polvo, eso es ideal».

Especificaciones técnicas de la línea

A continuación, se detallan las características principales de los tres modelos presentados:

Modelo LT1204-T (120 hp)

Motor: Yuchai A05K de 5.0 L, turboalimentado.

Potencia: 120 hp (neta) / 123 hp (bruta).

Transmisión: Caja sincronizada de 16 marchas de avance y 16 de retroceso (16F/16R).

Capacidad de elevación: 35.7 kN en el enganche de 3 puntos (Cat 2).

Sistema Hidráulico: Centro abierto con un caudal nominal de 70 L/min.

Depósito de combustible: 200 litros.

Modelo LT1604-T (160 hp)

Motor: Yuchai YCA07 de 6.8 L, turboalimentado.

Potencia: 160 hp (neta) / 187 hp (bruta).

Transmisión: Caja sincronizada con 24 marchas de avance y 24 de retroceso (F24/R24).

Capacidad de elevación: 52.6 kN.

Sistema Hidráulico: Centro cerrado con caudal de 135 L/min y 4 válvulas de control eléctrico.

Depósito de combustible: 300 litros.

Modelo LT2004-T (200 hp)

Motor: Yuchai YCA07 de 6.8 L, turboalimentado.

Potencia: 200 hp (neta) / 226 hp (bruta).

Transmisión: Caja sincronizada de 16 marchas de avance y 16 de retroceso (F16/R16).

Capacidad de elevación: 65.9 kN.

Sistema Hidráulico: Centro cerrado con caudal nominal de 180 L/min y 4 válvulas eléctricas.

Peso operativo: 9.180 kg.

Con este lanzamiento en Olavarría, la compañía reafirma su compromiso con el crecimiento del agro argentino, acercando maquinaria de última generación, respaldo posventa y una propuesta integral para acompañar el desarrollo del sector productivo en todo el país.