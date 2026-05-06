Allanamiento en Olavarría: secuestran elementos vinculados a robos a comercios y marihuana

Un allanamiento realizado en Olavarría permitió avanzar en una investigación por robos y daños reiterados contra comercios de la ciudad. El procedimiento se llevó a cabo el lunes en una vivienda ubicada sobre calle España al 3600.

La medida fue ordenada en el marco de distintas causas que investigan hechos delictivos ocurridos en horas de la madrugada, bajo una modalidad reiterada. En el operativo intervino personal del Gabinete Técnico Operativo de Comisaría Primera, en conjunto con efectivos del Grupo GAD y de la UPPL.

Como resultado del allanamiento, los agentes secuestraron una bicicleta tipo playera —que habría sido utilizada por el autor para movilizarse—, un par de zapatillas y un buzo. Estas prendas coincidirían con las observadas en registros de cámaras de seguridad, tanto municipales como privadas, analizadas previamente por los investigadores.

A partir de esos elementos y del trabajo sobre el material fílmico, se logró identificar a un hombre de 38 años como presunto autor de los hechos investigados, vinculados a robos y daños contra distintos comercios de la ciudad.

Durante el procedimiento también se incautó una planta de cannabis sativa de aproximadamente dos metros de altura y una bolsa con la misma sustancia. Por este motivo, se iniciaron actuaciones por separado por infracción a la Ley 23.737.

El imputado fue notificado de la formación de las causas, aunque por el momento continúa en libertad, a la espera de nuevas disposiciones por parte de las fiscalías intervinientes.

En la investigación toman intervención la UFI N° 4, la UFI N° 10, y la UFI N° 19.