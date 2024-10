Video / Se realizó una protesta frente a IOMA: piden que la obra social acuerde con médicos sin intermediarios

enlineanoticias.com.ar

Unos 50 vecinos de la ciudad de Olavarría realizaron una manifestación autoconvocada frente al IOMA de nuestra ciudad, no solo reclamando por la falta de atención médica a los afiliados por el corte unilateral de la obra social del convenio con FEMEBA, sino también por la falta de respuestas anteriores a la crisis con FEMEBA de la prestadora.

Tras conocerse el acuerdo de las clínicas privadas CEMEDA y el IMO con COCEBA, un grupo de afiliados extienden el reclamo al intendente Maximiliano Wesner y al DPMC César Valicenti, a quienes piden que intercedan ante el IOMA para que se acuerde con los profesionales en forma directa, sin intermediación ni de FEMEBA ni de COCEBA.

Algunos vecinos plantearon problemas por la cobertura de medicamentos de pacientes psiquiátricos, otros por falta de cobertura médica y otros por demoras de más de un año de la devolución de reintegros por prácticas médicas.

Una mujer contó que, «tengo un tratamiento que requiere la medicación sin cortar el tratamiento a partir desde el mes de marzo. Me tardan en renovar dos meses en la entrega de la aprobación de la medicación y en esos dos meses yo tengo que cortar el tratamiento. Y cada vez que tengo que renovar me comen un mes. Yo ese tiempo no tomo los remedios y son remedios psiquiátricos. El problema comenzó a partir de marzo de 2024.»

Otra afiliada señaló que, «la problemática de los medicamentos no es de ahora. Hace rato que IOMA cubre solamente monodroga. O sea, uno no elige enfermarse. Si le dan un medicamento que tiene más de una droga, IOMA no lo está cubriendo. Y no es de ahora, de hace rato.»

En otro caso se indicó que a un niño, «le tuvieron que hacer una cirugía. Por la burocracia de IOMA no podíamos esperar porque él tenía una infección generalizada, era por el tema oído. Tuve que hacer ferias, tuve que hacer pizzas para vender y hasta el día de hoy IOMA no me ha reintegrado nada. Mayo 2022.»

Además la mujer visiblemente indignada dijo que, «las terapias las tenemos que pagar. Una terapia hoy está entre 15.000 pesos, 20.000 pesos, dependiendo del profesional. Son varias terapias por semana, suman al mes y así vamos. Yo para ir al ginecólogo, hacerme pap, colpo, ecografía, ecografía, necesito 100.000 pesos. Es de una locura, es una locura. Y nos siguen descontando.»

Otra vecina indicó que, «vamos a perder la libre elección del médico en esta ciudad de Olavarría. Este convenio que van a hacer o que ya hicieron con COCEBA es un disparate. En el hospital no nos van a poder atender a todos. Hoy en día no tenemos médicos, chicos. No tenemos salud en Olavarría.»

