Un histórico radical de la región tiró varios palitos: «La UCR es hoy un conjunto de uniones vecinales»

Fuente: Ahora Saladillo

Un histórico dirigente de la UCR de la Séptima Sección Electoral cargó con dureza con la actualidad del centenario partido. El ex intendente de Saladillo, Carlos Antonio Gorosito realizó declaraciones donde buscó despertar a los actuales dirigentes de la UCR.

Vinculado a la Unión Cívica Radical desde que tiene uso de razón, Carlos Gorosito, aseguró sin temor a equivocarse que hoy el partido “no está ubicado en ningún lugar”, sino que actúa conforme a las circunstancias.

“Hay una diáspora muy clara, donde cada cual piensa lo que quiere. No hay una expresión institucional, como sí ocurrió en otras épocas, cuando había grandes líderes en el partido, como Ricardo Balbín o Raúl Alfonsín. Se tomaban decisiones categóricas, para un lado o para otro”, afirmó.

“En la actualidad, se suele hablar de la fortaleza del radicalismo en el interior bonaerense, pero puedo decir que en los municipios –incluido Saladillo– la UCR es hoy un conjunto de uniones vecinales, y los intendentes terminan actuando como CEOs de empresas. En el país, el radicalismo se ha transformado en confederaciones provinciales, porque cada gobernador ve lo que necesita para su provincia y nada más”, sostuvo.

“Los intendentes le tienen miedo a Milei”

En concreto, Gorosito consideró que “hoy los intendentes radicales no se expresan sobre temas políticos nacionales. No son ni chicha ni limonada. Y necesariamente tienen que fijar postura con contundencia. Lo mismo en el caso de las autoridades partidarias. El partido implica tener una filosofía y un lineamiento general, porque a mí no me da lo mismo que Milei suspenda o no la obra pública”.

“Hoy el radicalismo se tiene que parar en el rol de oposición. Es más, muchos dirigentes, legisladores e intendentes quieren estar como furgón de cola: antes del PRO y ahora de La Libertad Avanza”, afirmó.

“Nuestro partido tiene una filosofía muy clara que apunta a defender la justicia social, la salud, la educación, la obra pública… Los radicales tenemos que presionar para que el radicalismo se defina con claridad y que los intendentes se paren sobre la crueldad que está ejerciendo el Gobierno de Milei”, ratificó.

“Sé que hay una onda de no meterse, porque le tienen miedo a Milei. El Presidente los ha asustado a los radicales. Es más, algunos son encuestistas y sólo tienen en cuenta lo que dice el humor social del momento”, declaró.

La realidad de Saladillo y el voto a Milei

“Me parece que nos falta un líder. Está vacante el liderazgo de la Unión Cívica Radical y algunos van por acá y otros por allá. El votante es dueño de su voto, pero en el caso de Saladillo creo que se equivocó al elegir a alguien que paró la obra pública e hizo caer el proyecto de la Universidad, por mencionar algunos ejemplos”, indicó.

“Saladillo –continuó Gorosito– votó en contra de sus intereses. Hoy, por ejemplo, tenemos la obra de la planta de cloacas parada. La plata se usó para las reservas del Banco Central. Sin embargo, desde el Municipio faltó una gestión política de alta densidad. En eso, el Intendente se ha equivocado y ha adormecido al radicalismo de Saladillo. No me extraña. Es su estilo. Tendría que patalear más”.

“Los intendentes no pueden ser meros administradores. Y el radicalismo, como partido, tiene que despertar. Espero que el intendente Salomón no se ponga la camiseta violeta y juegue del lado correcto de la historia”, remarcó.

“Hay radicales que se regalan solos”

Hay algunos dirigentes radicales como Facundo Manes que, ante esa falta de postura, decidieron irse y armar espacios por fuera del partido. “Otros, en cambio, están especulando, esperando que los llamen desde La Libertad Avanza para que levanten las sobras de la mesa. Hay muchos radicales que se regalan solos”, fustigó.

Gorosito admitió que “hay un descontento generalizado de la sociedad” hacia los políticos que ha sido muy bien aprovechado por dirigentes de La Libertad Avanza.

“Giuliano da Empoli, filósofo italiano con residencia en Francia, lo explica muy bien en su obra Los ingenieros del caos. Es indudable que (Santiago) Caputo se maneja de esa manera”, destacó.

“Es verdad que la política está desprestigiada por actitudes propias de algunos dirigentes, pero es de vital importancia defender el rol que tiene la política, porque los partidos son instituciones fundamentales de la democracia y hay que fortalecerlos”, añadió.

“Creo que lo que hoy está sucediendo va a pasar, porque la gente se va a arrepentir de apoyar proyectos como el que propone La Libertad Avanza, que es un populismo de derecha que está en contra de los intereses del pueblo”, aseveró.

“En cuanto a Facundo Manes, yo hubiera preferido que él se quedara dentro de la UCR y disputara internamente. Es evidente que ha analizado que las condiciones no están dadas para eso, porque el partido está atomizado. Incluso, la conducción provincial se judicializó y hay un Comité de contingencia que lo preside Miguel Fernández, al que lo vi por estos días plantarse frente a Milei. De todos modos, me siento más cercano a la posición de Manes que de aquellos que quieren arreglar con los libertarios. Yo siempre he sido orgánico, pero jamás voy a apoyar a alguien que acompañe a La Libertad Avanza”, aseveró.