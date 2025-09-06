Cierra la inscripción de la primera edición de “Mi Primer Promo” en el marco del Día del Estudiante
En el marco de la celebración del Día del Estudiante y el inicio de la primavera, el próximo 21 de septiembre se llevará a cabo la primera edición de “Mi Primer Promo”, una propuesta destinada a todas las promociones de las escuelas primarias de nuestra ciudad.
El objetivo de esta iniciativa es generar un espacio de encuentro, participación y celebración para los estudiantes, fortaleciendo los lazos comunitarios y reconociendo a las promociones en un momento significativo de su trayectoria escolar.
Participación y premios
Cada curso podrá inscribirse a través del formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/yVNPSPgoUKaShagx8.
- Plazo de inscripción: hasta el sábado 6 de septiembre de 2025.
- Inicio de la competencia: lunes 8 de septiembre de 2025.
- Gran final y festejo central: domingo 21 de septiembre de 2025.
La promoción ganadora recibirá como premio una bandera de egresado y la suma de $200.000 en efectivo. La selección se realizará mediante votación pública a través de la cuenta de Instagram @walungferiaok, donde familiares, amigos y toda la comunidad educativa podrán brindar su apoyo.
Jornada de cierre
La final del certamen coincidirá con una jornada festiva que contará con:
- Más de 80 puestos de feriantes con comidas, bebidas y artesanías.
- Musicalización en vivo y espectáculos artísticos.
- Presentación especial de Los Lirios de Olavarría.
- Food trucks con diversas propuestas gastronómicas.