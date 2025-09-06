Cierra la inscripción de la primera edición de “Mi Primer Promo” en el marco del Día del Estudiante

En el marco de la celebración del Día del Estudiante y el inicio de la primavera, el próximo 21 de septiembre se llevará a cabo la primera edición de “Mi Primer Promo”, una propuesta destinada a todas las promociones de las escuelas primarias de nuestra ciudad.

El objetivo de esta iniciativa es generar un espacio de encuentro, participación y celebración para los estudiantes, fortaleciendo los lazos comunitarios y reconociendo a las promociones en un momento significativo de su trayectoria escolar.

Participación y premios

Cada curso podrá inscribirse a través del formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/yVNPSPgoUKaShagx8.

Plazo de inscripción: hasta el sábado 6 de septiembre de 2025 .

hasta el . Inicio de la competencia: lunes 8 de septiembre de 2025 .

lunes . Gran final y festejo central: domingo 21 de septiembre de 2025.

La promoción ganadora recibirá como premio una bandera de egresado y la suma de $200.000 en efectivo. La selección se realizará mediante votación pública a través de la cuenta de Instagram @walungferiaok, donde familiares, amigos y toda la comunidad educativa podrán brindar su apoyo.

Jornada de cierre

La final del certamen coincidirá con una jornada festiva que contará con: