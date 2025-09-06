Roberto José Dos Santos «Caroso» (Q.E.P.D.)

ROBERTO JOSE DOS SANTOS «CAROSO» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 5 de Septiembre de 2025 a los 80 años de edad.

Su esposa Benedicta Folisi «Betina». Sus hijos Paola Andrea, Carlos, Juan Eduardo y Jose Luis Dos Santos. Sus hijos politicos. Sus nietos Luis, Ezequiel, Martin, Ivan, Adrian y Lucia. Su hermana Nelly. Sus hermanos politicos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D». El velatorio comienza éste Sábado a las 7:30 horas.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Sábado 6 de Septiembre a las 14:30 horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio AOMA.

Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilado de Calera Avellaneda.