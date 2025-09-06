EZEQUIEL de FIGUEREDO «EL EZE» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 5 de Septiembre de 2025 a los 18 años de edad.

Sus padres Guillermo y Rita. Sus hermanos Ariel, Horacio, Guillermina, Micaela y Antonella. Sus hermanos politicos Sergio y Kevin. Sus sobrinos Tian, Mateo, Eric, Aaron, Taylor, Ludmila, Chicha y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942 Departamento «A».

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Sábado 6 de Septiembre a las 11:30 horas.

SERVICIO ADHERIDO AL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Alberdi Norte.

Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Empleado Rural.