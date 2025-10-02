Estudiante olavarriense participará en Hackathon Internacional de la NASA en Córdoba

Un equipo de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN), del que forma parte el estudiante olavarriense Dylan Cos, participará por primera vez en el NASA International Space Apps Challenge, un hackathon internacional organizado por la agencia espacial de EE. UU.

El Evento y el Desafío



El encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba del 3 al 5 de octubre y congregará a equipos de todo el país. El objetivo es proponer soluciones a problemáticas reales utilizando la información de datos abiertos de la NASA.

El equipo de la UNICEN, que integra el olavarriense Dylan Cos, se centrará en el desafío titulado «A través del espejo del radar: revelando los procesos terrestres com SAR». Este reto implica el uso de información satelital, específicamente la tecnología de Radar de Apertura Sintética (SAR), para analizar fenómenos naturales críticos.

Proyecto Focalizado en Prevención de Inundaciones



El grupo de estudiantes de la UNICEN llevará un proyecto que tiene como eje el análisis de la humedad del suelo en cuencas hídricas de Bahía Blanca.

Según informaron los estudiantes, la iniciativa busca ser un aporte concreto para el estudio y la prevención de inundaciones en la región.

Los integrantes del equipo son Dylan Cos, Luciano Maidana, Luciana Gutheim, Luciana García, Yvette Hochreuter y Lautaro Barraza (ideólogo del proyecto).