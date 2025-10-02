Confirmaron la preventiva de un hombre que intentó asesinar a un mecánico en Bolívar

El detenido tiene como abogado al olavarriense Sergio Roldán. La decisión de la Cámara Penal de Azul ratificó lo que semanas atrás había resuelta la doctora Fabiana San Román, juez de Garantías de Olavarría.

En la mañana de este jueves, la Cámara Penal de Azul resolvió confirmar la prisión preventiva de un hombre que intentó asesinar a un mecánico en Bolívar.

El detenido tiene como abogado al olavarriense Sergio Roldán.

En la resolución de este jueves la Cámara Penal resolvió rechazar el recurso de apelación de la prisión preventiva que realizó el abogado Sergio Roldán y así dejó firme la resolución de la Jueza Fabiana San Román que había dictado la medida.

El detenido es Guillermo Ángel Trabela.