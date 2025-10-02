Jhonny Caba Lomar realizó la mejor oferta para llevar adelante obras en la Escuela de Educación Especial “La Casa de María”

En la mañana de este jueves se llevó a cabo la apertura de la licitación para llevar obras de ampliación y refacciones en la Escuela de Educación Especial “Casa de María”, que es gestionada por el Grupo Ilusiones.

La apertura de la licitación contó con la presencia del director de Licitaciones Ezequiel Lorenzo y el director de Desarrollo de Desarrollos y Proyectos de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Fabián Rubare y los representantes de las empresas oferentes.

Llamativamente, en lo que representa un drástico en la comunicación del gobierno, no se informaron de manera detallada las empresas que tomaron parte de la licitación. Pero mas tarde se corrigió el error tras la nota de En Línea Noticias.

El Municipio sólo brindó este detalle respecto de las ofertas:

Proponente Nº 1: cotizó la suma de $39.269.392,84.

Proponente Nº 2: cotizó la suma de $38.880.338,00.

Proponente Nº 3: cotizó la suma de $34.884.000,00.

Proponente Nº 4: cotizó la suma de $37.997.300,00.

Proponente Nº 5: cotizó la suma de $36.837.890,00.

Proponente Nº 6: cotizó la suma de $42.249.224,50.

Además indicó que el presupuesto oficial es de $42.260.150.

La obra

La Escuela de Educación Especial “La Casa de María” es una reconocida asociación civil que a partir de un trabajo sostenido y basado en el amor, la empatía y la solidaridad hacia las personas con discapacidad ha sabido ganarse el reconocimiento no sólo de toda la comunidad olavarriense, sino que además se han erigido como una referencia en toda la región.

Cabe recordar que hace un mes atrás, el intendente Maximiliano Wesner junto a la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar y la Jefa Regional de Educación de Gestión Privada Romina Altafini, visitaron la sede y mantuvieron un encuentro con integrantes de la institución.

En dicha oportunidad se confirmó, una noticia que fue recibida con mucha emoción que implicaba el subsidio del 100% de los sueldos del personal docente por parte de gobierno provincial, a partir de las gestiones realizadas desde el Municipio y la Jefatura Regional de Educación de Gestión Privada.

También dialogaron sobre la realidad que atraviesa el establecimiento y las distintas necesidades en materia edilicia, que permitió diagramar un plan de trabajos por parte de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

En La Casa de María el Municipio proyecta la colocación de membrana nueva en el techo de losa, la reparación de todo el techo de tejas, la instalación de un tanque de agua de 2000 litros.

También se realizará la construcción de un depósito, con la colocación de carpinterías y tareas de revoques, revestimiento, pintura interior y exterior, e instalaciones eléctricas y sanitarias.

Mas tarde se corrigió el error de la publicación:

Proponente Nº 1: Visan Ingeniería, que cotizó la suma de $39.269.392,84.

Proponente Nº 2: Goycoa Daniela, que cotizó la suma de $38.880.338,00.

Proponente Nº 3: Jhonny Caba Lomar, que cotizó la suma de $34.884.000,00.

Proponente Nº 4: Di Leo Gerardo Gabriel, que cotizó la suma de $37.997.300,00.

Proponente Nº 5: Pecma SRL, que cotizó la suma de $36.837.890,00.

Proponente Nº 6: Vigas y Bloques SRL, que cotizó la suma de $42.249.224,50.

El presupuesto oficial es de $42.260.150.